東亞銀行（0023）公布，受到中國內地的減值損失大幅增加拖累，截至6月底止中期純利下跌75%至10億元；除稅前溢利則下跌74%至10.38億元；未扣除減值損失之經營溢利為51.84億元，按年上升19.5%。每股盈利為0.22元；中期息每股0.11元，按年減少78%。

上半年集團利息收入上升19%至145.56億元，淨利息收入增加18.5%至74.06億元，淨息差由1.7%擴闊至1.9%，而平均帶息資產增加6.4%。服務費及佣金收入淨額增加0.7%至13.71億元。來自信用卡、貸款、透支及擔保、貿易融資、銷售第三者保單的佣金收入均錄得增長，而證券及經紀、投資產品、其他零售銀行及財務諮詢的佣金收入則錄得下跌。

期內，集團金融資產之減值損失支銷淨額由2018年上半年的2.82 億元增加至2019年上半年的50.63億元，主要是由於四項內地早年批出的貸款，出現信貸級別下調所致，導致產生重大的一次性除稅後減值損失。因此，集團的減值貸款比率由2018年12月底的0.70%，上升至2019年6月底的1.63%。香港業務的減值貸款比率由 0.29%改善至0.26%。

東亞中國業務於2019年上半年錄得淨虧損28.46億元，減值貸款比率由1.73%上升至2019年6月底的4.89%，計及於6月底後出售部分減值貸款的因素，備考不良貸款比率約為2.72%。未來東亞銀行將繼續審慎經營內地信貸業務，並積極管理減值貸款組合。

展望未來，集團預期內地經濟將於下半年進一步轉弱。假如貿易糾紛遲遲未能解決，中國對美國的出口將會進一步受壓。此外，亞洲及歐洲經濟增長放緩將會打擊需求，而消費者情緒預期亦將進一步轉弱。預期2019年內地經濟增長會放緩至6.2%左右，而通脹率將維持在約2.2%的低位。

東亞半日收報21.25元，升0.236%。