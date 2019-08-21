勝獅貨櫃（0716）公布，截至6月底止中期業績，虧損擴大至5032.7萬美元，基本每股虧損2.08美仙。去年同期虧損210.4萬美元。

期內，營業額減少39.74%至5.84億美元。乾集裝箱的需求顯著減弱，集團的製造業務因此受到影響，製造業務營業額5.71億美元，按年下跌40.3%；製造業務生產30.82萬個廿呎標準箱，下跌32.77%。廿呎乾集裝箱的平均售價跌18.7%至1791美元。

勝獅表示，今年上半年中美貿易關係緊張，令集裝箱製造行業開始陷入新低潮及激烈競爭，全球貿易增長放慢至自10年前的金融危機以來最低水平，營商信心亦下挫。 此外，由於行內企業在上一個上升周期過度生產，導致乾集裝箱供過於求，令新製造的乾集裝箱售價下跌。

集團預期，集裝箱製造行業短期內仍需面對上述挑戰，因此決定採取措施推進集團發展並轉型為「新勝獅」，重大轉型行動的第一步是完成出售5家全資附屬公司。完成交易後，勝獅繼續在中國擁有及經營10個集裝箱堆場及5個製造設施，配合其實現成為特種集裝箱製造及物流行業一股動力的目標。

勝獅貨櫃半日升4.81%，收報1.09元。

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