港股連日反彈後續反覆調整，恒指低開71點後，最多曾跌155點，而高位則只升43點，半日收市升28點或0.11%，報26260點，成交金額402億元；國指升45點或0.44%，報10177點。

大市反覆，藥股續造好，中生製藥（1177）升6.14%，收報10.72元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）亦升6.11%，收報15.28元。建行（0939）升1.05%，收報5.79元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；其他內銀則個別發展。

昨日公布業績，今日被大行唱淡，煤氣（0003）跌5.15%，收報16.22元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。

內需股續造好，蒙牛（2319）升2.83%，收報32.65元、申洲國際（2313）升0.09%，收報111.8元、瑞聲（2018）升0.65%，收報38.75元；舜宇（2382）升0.85%，收報106.5元、旺旺（0151）升0.48%，收報6.33元。

昨日偏軟的內房回升，績後獲大行唱好的潤地（1109）升4.77%，收報32.95元。帶領另外兩隻藍籌內房亦向上，碧桂園（2007）升1.43%，收報9.96元；中海外（0688）升1.17%，收報25.95元。

本地地產股下跌，恒地（0012）跌0.64%，收報38.65元；新地（0016）跌0.51%，收報116.1元；新世界發展（0017）跌1.17%，收報10.16元；長實集團（1113）無升跌，收報55.5元；信置（0083）跌0.67%，收報11.78元。

新華社報道，習近平考察甘肅省張掖市山丹培黎學校時表示，中國經濟要靠實體經濟作支撐，需要大量專業技術人才，需要大批大國工匠。因此職業教育大有可為。教育股炒上，中國東方教育（0667）半日升6.6%，報13.78元，新東方在綫（1797）升6.5%、中教控股（0839）升5.2%、希望教育（1765）升4.3%。

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