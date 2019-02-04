沽空機構Emerson斥偉祿主席高價轉讓深圳私人物業，或令偉祿破產。(截圖至公司網頁)

沽空機構Emerson Analytics發報告指，從事財經和數碼印刷的偉祿集團（1196）去年收購控股股東兼主席林曉輝私人持有位於深圳的觀瀾物業和光明物業，讓林曉輝可高價套現，認為有關收購估值過高，導致偉祿出現負資產淨值，走向破產之路。

Emerson Analytics指，林曉輝於2014年底接管偉祿集團，並將涉及其私人公司持有的兩個觀瀾物業和光明物業項目轉售予偉祿集團。Emerson推算，有關項目收購價只值16億元，即意味偉祿集團負資產淨值32億元。

該報告引述德勤資料顯示，截至2017年底止，觀瀾物業和光明物業帳面價為27.35億元或22.78億元人民幣，惟Emerson調查則顯示有關帳面價為3.8億元人民幣，即該兩個項目的實質投資帳面值為6倍，惟評估價值則增加至16.4倍。

Emerson懷疑誇大帳面值，認為林曉輝去年4月向少數股東完成出售資產哄騙79億元是以求自保，惟會將上市公司推向破產邊緣。

偉祿集團現報4.21元，下跌0.94%。

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