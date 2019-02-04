中國外匯交易中心(CFETS)指，8月20日CFETS交易平台共達成以貸款市場報價利率（LPR）1年或5年為參考利率的利率互換(IRS)合約交易20筆，名義本金共計29.8億元人民幣，合約期限1至3年不等。目前，CFETS交易系統已支持掛鈎LPR 1年和5年的利率互換合約交易，最長合約期限30年。

文章引述未具名機構表示，通過LPR利率互換合約交易可對沖資產負債基差風險、加強自身利率風險管理能力，後續預計會有更多機構參與到LPR利率互換市場。

工商銀行（1398）、中國銀行（3988）、浦發銀行、興業銀行、中信銀行（0998）、廣發銀行、上海銀行、青島銀行（3866）、上海農商銀行、匯豐銀行、星展銀行、中信證券（6030）、中金公司（3908）、華林證券等機構均參與交易。

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