中美談判前景未明，意大利總理請辭亦影響外圍氣氛，恒指今早低開71點或0.28%，報26160點，成交金額16億元；國指今早低開24點或0.24%，報10108點。

領展（0823）升1.28%，報95元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；煤氣（0003）跌2.46%，報16.68元，是跌幅最大的藍籌；同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

中美貿易談判前景不明，美國總統朗普表示，「還沒準備好與中國達成協議」，但又指北京希望達成協議，相信很快就會發生一些事情。而美國國務卿蓬佩奧預計，未來一周或10天美中團隊將繼續會談，貿易戰可能在2020年大選前結束，並稱華為不是唯一構成國家安全威脅的中國公司。貿易相關股走勢各異，舜宇（2382）升0.28%，報105.9元、萬洲（0288）升0.3%，報6.7元、創科實業（0669）跌1.16%，報55.3元。

海底撈（6862）公布，截至6月底止中期純利9.11億元(人民幣‧下同)，按年上升41%；收入為117億元，上升60%；每股盈利為0.17元，不派中期息。開市報32.6元，升2.35%。

小米（1810）收市後公布第二季及中期業績，第二季純利19.51億元，按年大跌86.7%。經調整後淨利潤則按年增長71.7%至36億元。期內收入約519.51億元，按年增長14.8%。累計上半年，小米純利為50.78億元，按年減少33.59%；經調整後利潤約57.16億元，按年增49.8%；收入957.1億元，年增20.2%。不派中期息。開市報9.5元，升0.74%。

萬科（2202）中期純利按年增29.79%至118.4億元，每股基本收益1.06元，按年增28.77%，不派中期息。開市報27.65元，跌0.71%。

郵儲銀行（1658）首次公布半年業績，純利按年上升14.94%，至373.81億元。營業收入按年上升7.02%，至1417.04億元。開市報4.49元，無升跌。

英皇鐘錶珠寶（0887）中期純利按年減少24.8%至1.18億元，撇除自置店舖的折舊開支後，經調整純利為1.63億元，按年增加3.8%。派中期息0.35仙，去年同期派0.7仙。開市報0.171元，跌2.28%。

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