美股三大指數下跌0.67%至0.8%不等，港股ADR亦跟跌175點或0.67%，報26055點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.69%，折合報331.11元；匯控（0005）跌1.16%，折合報56.73元；建行（0939）跌0.91%，折合報5.68元。

今日焦點股份可留意：

中美貿易談判前景不明，美國總統特朗普表示，「還沒準備好與中國達成協議」，但又指北京希望達成協議，相信很快就會發生一些事情。而美國國務卿蓬佩奧預計，未來一周或10天美中團隊將繼續會談，貿易戰可能在2020年大選前結束，並稱華為不是唯一構成國家安全威脅的中國公司。留意貿易相關股。

海底撈（6862）公布，截至6月底止中期純利9.11億元(人民幣‧下同)，按年上升41%；收入為117億元，上升60%；每股盈利為0.17元，不派中期息。

小米（1810）收市後公布第二季及中期業績，第二季純利19.51億元，按年大跌86.7%。經調整後淨利潤則按年增長71.7%至36億元。期內收入約519.51億元，按年增長14.8%。累計上半年，小米純利為50.78億元，按年減少33.59%；經調整後利潤約57.16億元，按年增49.8%；收入957.1億元，年增20.2%。不派中期息。

萬科（2202）中期純利按年增29.79%至118.4億元，每股基本收益1.06元，按年增28.77%，不派中期息。

郵儲銀行（1658）首次公布半年業績，純利按年上升14.94%，至373.81億元。營業收入按年上升7.02%，至1417.04億元。

錦州銀行（0416）發盈警，預期去年虧損50億元。

英皇鐘錶珠寶（0887）中期純利按年減少24.8%至1.18億元，撇除自置店舖的折舊開支後，經調整純利為1.63億元，按年增加3.8%。派中期息0.35仙，去年同期派0.7仙。

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