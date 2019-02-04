中美貿易談判前景未明、意大利總理請辭，受避險情緒影響，美股道指低開48點後，曾跌最多183點，並以接近全日低位收市。美國總統特朗普表示，「還沒準備好與中國達成協議」，又指北京希望達成協議，相信很快就會發生一些事情。美國國務卿蓬佩奧預計，未來一周或10天美中團隊將繼續會談，貿易戰可能在2020年大選前結束，並稱華為不是唯一構成國家安全威脅的中國公司。意大利總理孔特請辭，譴責副總理Salvini讓執政聯盟難以為繼，市場認為，總理請辭為潛在的五星黨和PD協議或新的選舉打開大門，市場避險買入意大利國債。

道瓊斯工業平均指數收跌173點，跌幅0.67%，報25962點。標普500指數收跌23點，跌幅0.8%，報2900點。納斯達克綜合指數收跌54點，或0.68%，報7948點。

聯合健康保險跌1.8%，報240.16美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低30點，而家得寶升4.4%，報217.09元，貢獻道指61點。

科技股方面，蘋果收市報210.36元，升0%，谷歌母公司Alphabet收市報1183.53元，跌1.4%，亞馬遜收市報1801.38元，跌0.81%，Facebook收市報183.81元，跌1.26%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.69%，報371點。德國DAX指數收跌0.55%，報11651點；法國CAC 40指數跌0.51%，報5344點；英國富時100指數收跌0.9%，報7125點。