港股連日反彈後乏力向上，但回吐幅度溫和，個別行業保持炒風，特別是醫藥股，受到半年業績亮麗推動股價向好；不過，醫藥行業政策風險未除，高追要審慎。

恒指昨日低開後最多跌142點，低見26,149點反彈，曾倒升55點後回軟，午後再試高位但未能突破，收報26,231點，跌60點或0.23%；國指升0.23%。大市成交794億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為55比45，大市偏好買盤動力偏強。

慎防再受政策消息衝擊

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成多下跌，房託基金、內房、本地零售服務表現最差，但跌幅小於1%，後兩者更有三四成股份上升。個別上升的行業表現強勁，醫藥保健升逾3.5%、全線向上；食物飲品升近2%，只有約六成上升。紡織及服飾、科技器材、燃氣供應升逾1%，約有七成上升。

多家醫藥企業公布的中期業績，表現良好，石藥（1093）、麗珠（1513）、康哲（0867）昨升逾半成。石藥上半年創新藥物增長強勁，抵消仿製藥影響，有助估值修復。不過，國務院上周五召開常務會議，確定加強常用藥供應保障和穩定價格的措施，要完善藥品採購政策，加快藥品集中帶量採購及使用試點擴面。醫藥股於低位反彈不少，或慎防再次受到政策消息衝擊。

中生製藥表現一枝獨秀

中線而言，中生製藥（1177）於行業中表現一枝獨秀，藥明康德（2359）近兩周走勢凌厲。藥明康德為之前介紹過的藥明生物（2269）同系公司，兩者同樣為藥物研發服務平台，前者主要提供藥物開發服務，後者則為生物製劑開發服務。

藥明康德今年上半年純利按年倒退17%，主要受到投資組合重估收益減少及股權激勵費用上升所致；期內各業務均保持良好增長，包括核心的中國區實驗室服務收入增24%；合同生產/合同生產研發業務（CMO/CDMO）增逾四成。

藥明康德或上試83元

受到內地加速審批、仿製藥一致性評價及上市許可持有人等政策鼓勵，藥企增加對新藥研發的投資力度，新藥研發服務需求迅速增長。藥明康德的收入有望保持較快增長。不過，盈利受到投資收益、股權激勵費用、匯兌損益等影響會較為波動，而該股現價預測市盈率56倍，抑制股價升幅。

走勢上，藥明康德上周升穿高位阻力後進一步攀升，創出上市新高，短線有機會上試年初派紅股前平台底約83元水平；入市可待回吐吸納，低收73元先後止蝕。

[劉思明 數據尋寶]