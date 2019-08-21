恒指昨跌60點，收報26,231點，成交金額794億元。美股持續上升，亞洲股市普遍跟隨，全球又將貿易戰、經濟衰退陰霾拋諸腦後。港股表現強勢的仍是以新經濟股和零售股為主。以行業計，強勢的為醫藥、體育用品、啤酒、手機設備以及科技。值得一提的是二線科技股近期大放異彩，平安好醫生（1833）績後持續大升，美國上市的微博、新浪也大漲。石藥（1093）業績理想，估值偏低仍有重估空間。

美國商務部延長華為禁令寬限，連同早前將新關稅延期，8月初的中美緊張關係又暫時緩和。美股反彈頗強，科技股是龍頭，但同時美元亦再度轉強，尤其是兌新興市場貨幣。一直偏強的土耳其里拉也開始轉跌，人民幣開市中間價昨日亦跌89點，連跌3日，報每美元兌7.0454，續見2008年3月下旬以來的逾11年低位。另外新的貸款市場報價利率（LPR）昨日首次公布，1年期為4.25厘，較前報價4.31厘低6點子，減幅相當輕微。人行副行長劉國強表示，對於房地產市場要堅決貫徹「落實房住不炒」的原則，新LPR形成機制並不會使房貸利率下降，內房股周一大漲後昨日亦無以為繼。

資金青睞經濟周期關聯度低行業

市况方面，藍籌國企股多上升乏力，一來如筆者昨日所言短線超買有整固需要，二來市場資金流程風格都明顯有變，博反彈過後，轉為大舉流向上文所述的強勢行業。

事實上，中國經濟的問題就是負債太高，以往僅為企業和地方政府，只要中央開閘放水、有條件重新加槓桿便可再度大展拳腳。但近年居民槓桿率亦急速上升，開始影響到消費，與樓市相關度大的行業也表現一般。因此，資金都青睞輕資產、行業與經濟周期關聯度低、並且有較大發展空間的企業。例如啤酒、體育用品都不會佔用消費者太多開支，又處於升級周期，手機設備則剛受惠於華為禁令延期，而5G手機也為未來2年至3年提供想像空間。

石藥上半年業績理想，昨日股價大漲11%。石藥股價表現一直相對落後，主要是集團普藥銷售較多，市場擔心「集採新政」會對其打擊較大。集團上半年普藥產品銷售達26.17億元，增長6.9%。但由於研發藥增長非常強勁，激增55.4%至61.5億元，當中恩必普的銷售收入增長35.9%；抗腫瘤藥品組合的銷售收入增長194.2%，抵消了新政帶來的影響。

石藥增研發投資 看好中長線增長

集團研發投入持續加大，2019年上半年投入的研發費為9.42億元，按年增加68.5％，約佔成藥業務收入的10.7％。目前在研項目有300餘個，其中小分子新藥40個及新靶點大分子生物藥30個，主要集中在心腦血管疾病、抗腫瘤、糖尿病、精神神經疾病及抗感染領域。整體來看，市場對於石藥看法正面，新藥的持續應市可支撐未來2至3年的增長，而集團又加大研發投入，亦可為中長線增長帶來持續動力。根據不同券商盈利預測，2020年預測市盈率約16倍，料尚有重估空間，下一阻力位於16元。

[張兆聰 還看今朝]