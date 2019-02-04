萬科（2202）中期純利按年增29.79%至118.4億元人民幣（下同），每股基本收益1.06元，按年增28.77%，不派中期息。集團中期收入按年增加32.86%至1393.2億元，上半年合同銷售額為3,340億元，按年增長9.6%。

集團淨負債率為35.04%，按年增加2.34個百分點，持有資金1438.7億元，按年減少1,595.5億元9.8%。期內集團房地產業務的結算毛利率為28.3%，按年增加0.5個百分點。

期內主營業務的房地產營業收入為1329.9億元，按年增加33.56%﹔物業服務的營業收入為52.83億元，按年增加28.41%﹔其他業務營業收入按年減少了10.36%至10.47億元。

集團總在建項目和規劃中項目的總建築面積約1.534萬平方米，當中在建項目總建築面積為9867.6萬平方米，權益建築面積約5,869.2萬平方﹔規劃中項目總建築面積約5,472.6萬平方米，按萬科權益計算的建築面積約3,423.5萬平方米。集團旗下一批舊改項目，按當前規劃條件，萬科權益建築面積共計約341.4萬平方米。