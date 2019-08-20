【業績解畫】嘉里料今年內地售樓目標達40億或有難度
文章日期：2019年8月20日 19:36
嘉里建設（0683）主席黃小抗表示，香港持續兩個月的示威及衝突，首先要在已有法治基礎上安靜下來及恢復秩序，讓政府及市民對話及交流意見，甚至聽取意見，否則香港會失去最安全城市及最自由城市的美譽，最终令香港失去一切。他強調，集團仍以中港發展為主，只要兩個市場那裡有機會可供發展及投地。在參與投地方面，他們會隨行就市，既可選擇性去參與，亦可出價進取些。
執行董事兼財務總監王志剛則稱，集團今年在中港的售樓目標會達120億元，中國佔40億元，但是因為前海項目首幢開售迅即沽清及大幅漲價，因此集團需要再審視情況再決定開盤策略，今年內地的銷售目標未必輕易達到。集團現有可售樓盤資源達900億元，可供4至5年發展，只要每年銷售逾百億元，足夠支付每年資本開支。至於從同系公司嘉里物流（0636）出售柴灣及沙田貨倉後，集團會進行市場研究會用作活化還是重建，並相信在市場對迷你倉、辦公室、數據中心及共享空間有需求下，可予以作為長遠發展的方向。同時，集團會陸續加入興漢道及喇沙利道租盤，壯大收租組合。近期經濟有變，暫未見租務有太大變化。他強調，集團會保持穩定派息。
黃小抗又認為，深圳設立示範區，會對香港及大灣區的發展有正面作用，若深圳發展起來，可讓香港有意發展科技及消費市場方面，達到優勢互補。同時，集團除涉足中港市場外，亦經菲律賓公司，涉足菲律賓及斯里蘭卡的地產市場，王志剛補充，參與海外發展是以聯營公司運作，主要視作財務投資，非大舉投資東南亞市場。他強調，自嘉里建設上市以來，已投資菲島的地產業務。至於酒店業務方面，過往很多時香港里拉（0069）會以業主形式佔少量股權形式投地，並交由同系公司香格里拉（0069）管理。
記者：陳偉燊