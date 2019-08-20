尚未公布去年業績的錦州銀行（0416）發出盈警，預告去年度將將錄得40億元（人民幣，下同）至50億元，今年上半年錄得5億元至10億元。相對2017年和去年上半年，分別錄得90.9億元和43.4億元利潤。

錦州銀行指，去年全年和今年上半年預期錄得淨虧損，主要由於為應對資產質量下行和不良資產未結清餘額的增加，執行國際財務報告準則第9號，採用預期損失模型，增加計提金融資產減值準備，以銀行的風險抵禦能力所致。

錦州銀行被指有由富豪肖建華控制的明天集團曲線參股，而由「明天系」控股的包商銀行，於今年5月因嚴重信用問題，由人民銀行和銀保監接管。錦州銀行至今仍未公布去年業績，自四月初起停牌至今，該行公布將於本月三十日舉行董會審議去年度業績，以及本年上半年業績。

核數師安永在五月辭任，安永注意到有跡象顯示銀行向其機構客戶發放的某些貸款實際用途與其信貸文件中所述的用途不一致。有鑒於此，安永已要求提供額外證明文件以證明客戶償還貸款的能力，尤其是可被強制執行的抵押物，及該等貸款的實際用途，旨在評估該等貸款的可收回性。安永已提請管理層及審計委員會注意未完成事項。然而，於辭任函日期，安永與該行未能就處理未完成事項所需的文件範圍達成一致。