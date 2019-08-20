【公司業績】郵儲銀行上半年多賺15%
文章日期：2019年8月20日 18:36
郵儲銀行（1658）今年初升格為大型國有銀行後，首次公布半年業績，純利按年上升14.94%，至373.81億元（人民幣，下同）。營業收入按年上升7.02%，至1417.04億元。
其中，淨利息收入為1190.82億元，上升6.65%，淨利息收益率按年減少0.09個百分點，至2.55厘。手續費及佣金淨收入按年上升21.57%，至93.39億元。
資產質素方面，不良貸款率比去年底減少0.04個百分點，至0.82%；不良貸款餘額為383.72億元，上升4.02%。撥備覆蓋率比去年底增加49.31%，至396.11%。資產減值損失按上升18.51%，至276.96億元。
另外，郵儲行宣布經股東會和監管機構批准後，發行不超過800億元人民幣或等值外幣的無固定期限資本債券，於境內外市場發行，用於該行補充其他一級資本，發行利率參照市場利率確定。今年上半年該行一級資本充足率為10.26%，比去年底下跌0.62個百分點。
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