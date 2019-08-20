國泰（0293）人事變動固然無可奈何，但串連近期商界陸續「表忠」，則只能教香港人唏噓。其一是對外輸出現在香港做生意要「叩頭」的形象，將自由經濟體、一國兩制等象徵毀於一旦；其二是這些企業與香港市民共存多年，卻在關鍵時刻背離香港人，亦是為商界往後路向奠定方針。下一代的香港人，會在怎麼樣的社會生存？

國泰兩高層辭職普遍使人傷心，似乎沒有怪責國泰太多，加上航空公司畢竟要與各國商討空域問題，一旦中國多加阻撓，但凡途經中國的航班亦遭殃，況且國泰回復元氣不久，眼前選項亦無多。若回顧去年國泰將「台灣」納入「中國」，今日結果不令人意外。

只是其他企業的轉舵難免令人在意。地建會與林鄭會面後發聲明，其後四大地產商亦各自登報呼籲平息紛爭。除了長實（0001）、新世界（0017）說得微妙外，地產界大體單方面譴責示威者的「暴力」而支持林鄭政府。據報道，林鄭會面時曾就商場拒絕警察入內而向地產商施壓。既然地產商迅速就範，恒地（0012）、新地（0016）更「表忠」得明明白白，目前草擬的空置稅議案，還有過去實施至今的辣招會否放寬，值得追蹤。

本地地產商，還有國泰、怡和洋行等都歷經港英時期，享受過香港經濟起飛的歲月，成為今日一線企業，但到政治氣候壓頂，仍免不了先後跪低，香港總商會早前聲明隨即黯然失色。用「一個香港市民」李嘉誠作比較，李嘉誠過往曾被中國媒體批評撤資，亦經歷過梁振英執政，以至今日，往往立場鮮明，不側於一邊，甚至暗諷政府，即使隱晦，但至少見其風骨，能夠代表到香港的原則。然而李嘉誠退下來了，其他一線企業到今日的示範竟是單方面支持政府、警方。

一如地建會的聲明，「暴力衝突」或使下行經濟雪上加霜；在此時刻，難道不是應該真誠平息風波、促使社會合力過冬嗎？適當時候敷衍政權，當慣韋小寶的香港人多少能夠明白企業的難處，但若為自身利益而「表忠」表得蓋過黑白的話，便不免有違道義，更甚者或為後來的商界奠定新規則，尚未計大舉南下的中資。然而本地一線企業能夠立足至今，不論是顧客抑或員工，香港人都有份撐起來，兩者是共存的。市場經濟與人道責任，兩者應無牴觸。

賈文清

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