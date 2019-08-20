譚文豪今向國泰請辭 冀政治打壓「至我而止」

於國泰（0293）曾任民航機師，後轉職航空管理的公民黨立法會議員譚文豪今日於其個人Facebook上撰文宣布，已向國泰遞交辭呈，即時生效。

譚文豪在文中表示，自己已服務國泰近20年，期間加入工會，參與過首批華人執委爭取華人機師同工同酬；駕駛過A330、A350、B747等飛機，以及遇到人生另一半，直言「過去20年的一切全是最美好的回憶」。

但譚文豪指出，自從成為立法會議員，其職業屢屢被大做文章，去到「只問政見不問是非」的惡劣程度。他更表示，中國民航局「將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓」，無疑是一場白色恐怖。

對於辭職決定，譚文豪直言，國泰從前線員工到行政總裁都因為政治審判而「被辭職」，因此自己決定放棄這份曾經熱愛的工作，目的亦是為了保護這間立足於香港70多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠「至我而止」。

譚文豪稱，比起整場反送中運動中，很多學生挨饑抵餓、受傷；銀髮族頂著催淚煙走上前線；有人被捕，可能會失去前途；有人永久失去視力，甚至付出生命，自己只是放棄一份工作，簡直微不足道。他並在文末感謝每一位合作過的專業又善良國泰同事，能一起並肩作戰是最好的經歷。

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