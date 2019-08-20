有「股壇長毛」之稱的獨立投資者David Webb於其Facebook專頁發文指，國泰（0293）主席史樂山（John Slosar）早在2010年放棄其美國國籍，並將其國籍改為中國。 而記者翻查資料，美國聯邦政府發出的文件上，的確出現「John Robert Slosar」一名。

2010年12月，國泰曾發公告指當時公司行政總裁湯彥麟即將辭去職務，由2011年3月底起生效，並考慮由時任常務總裁史樂山接替湯彥麟出任行政總裁一職，其後史樂山於2014年出任主席一職。而早在2006年，國航（0753）已經入股國泰，持股比例更逐漸增持至目前的29.99%，是國泰第二大股東。假如國航再增持至30%，按規例會觸發全面收購。

根據國籍法第七條，外國人要入籍中國，只要願意遵守中國憲法和法律，並符合中國人的近親屬、定居在中國或有其它正當理由這三個條件之一，便可申請加入中國國籍。不過，關於「有其它正當理由」這一條，官方未有闡釋具體說明。

國泰今日收報10.66元，下跌0.4%。

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