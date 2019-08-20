金管局總裁陳德霖的任期還有一個多月，他今日表示，離任在即，選取幾件他曾親歷其境，對來龍去脈有所掌握的事，撰寫回顧文章以與大眾分享。

一如陳總的風格，第一篇回顧長達3000字，而且是有關「支付結算系統」這個較專業的題目，所以他事先忠告「長文慎入」。

他回顧指，1992年一位英倫銀行的支付系統專家，善意地自薦要為香港的銀行同業支付結算系統做一個「免費體檢」。當時匯豐銀行彷如香港的央行，是銀行同業支付結算系統的營運者，所有銀行間的支付都通過匯豐帳戶結算。但體檢結果未盡人意，6項國際通行準則，香港有四項不合格。

當年陳德霖已在外匯基金管理局工作，參與籌建金管局。在這項「體檢」後，他決定藉機改革香港的支付結算系統。金管局從外部招納專家和顧問，再在匯豐的協助下，同時要與時間競賽，因為1997年臨近，要避免項目橫跨回歸。項目在1995年初啟動，目標在1996年12月全面啟用。

陳德霖在文中回顧項目在籌備期間遇到的不少問題，包括要設計新系統、不同持份者有分歧、要與時間競賽及臨近啟動時發現不少錯漏等等。但最終仍在1996年12月9日，啟動當時全球第四個RTGS（即時支付結算）系統。

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