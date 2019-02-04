統計處公布，7月份整體消費物價(CPI)按年增長3.3%，高過預期的3.0%，與6月份相若。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）為3.2%，與6月相若。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至7月止的三個月的平均每月升幅為0.3%，而截至6月止的三個月的相應升幅則為0.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.3%及0.4%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升12.8%）、住屋（上升4.0%）、雜項物品（上升2.7%）、煙酒（上升2.4%）、外出用膳（上升2.2%）、交通（上升1.9%）和雜項服務（上升1.4%）。錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌5.9%）、衣履（下跌2.0%）和耐用物品（下跌1.2%）。

政府發言人表示，7月份的基本消費物價通脹率保持穩定，為3.2%。雖然豬肉價格的升幅因新鮮豬肉供應遇到干擾而擴大，但其影響被旅遊費用的升幅收窄所抵銷。消費物價指數的其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致溫和。

政府發言人表示，鑑於早前新訂住宅租金回落、環球通脹溫和，以及本地經濟狀況欠佳，整體價格壓力短期內應大致受控。然而，未來數月的通脹率會視乎新鮮豬肉的供應情況和價格。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

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