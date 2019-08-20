港股缺乏上升動力，最高只升55點，最低則跌142點，收市正式終止4連升，恒指收市跌60點或0.23%，報26231點，成交金額756億元，較昨日減少17%；國指升23點或0.23%，報10132點。

石藥（1093）昨公布中期純利增24.8%，收市升11.11%，收報14.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；旺旺（0151）跌2.33%，收報6.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.09%，收報77.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

內地首次公佈貸款市場報價利率(LPR)，分析稱預計未來利率或緩慢小幅度下行，對經濟相當於弱刺激，A股先升後跌，香港上市的內銀、內險、內房藍籌下跌。工行（1398）跌0.8%，收報4.94元；建行（0939）跌0.69%，收報5.73元；交行（3328）跌0.75%，收報5.29元；中行（3988）跌0.33%，收報3.01元。內險股，平保（2318）跌0.06%，收報90.55元；中人壽（2628）跌0.54%，收報18.28元。內房股，潤地（1109）跌0.94%，收報31.45元；碧桂園（2007）跌1.8%，收報9.82元；中海外（0688）跌0.19%，收報25.65元。

內需股逆市上升，蒙牛（2319）升1.6%，收報31.75元、中生製藥（1177）升1.71%，收報10.1元、恒安（1044）升2.02%，收報55.55元、銀娛（0027）升0.41%，收報49.25元。手機設備股續升，瑞聲（2018）升3.22%，收報38.5元；舜宇（2382）升4.87%，收報105.6元。

石油股隨油價向上，中海油（0883）升1.4%，收報11.62元；中石油（0857）升1.3%，收報3.9元；中石化（0386）升1.07%，收報4.72元。

長實集團（1113）提出擬以協議安排方式，以每股現金代價850便士（約80.8港元），收購於英國倫敦交易所上市從事啤酒廠、品牌兼餐廳營運商Greene King集團全部股權，總代價約27億英鎊，相當於約港幣252億元。長實收市升0.82%，收報55.5元。

大摩睇淡香港GDP、恒指、樓價，地產股下跌，恒地（0012）跌1.14%，收報38.9元；新地（0016）跌2.1%，收報116.7元；新世界發展（0017）跌0.96%，收報10.28元。

嘉里建設（0683）公布，截至6月底止，股東應佔溢利為35.95億元，同比下跌10%，收市升2.4%，報29.6元。

內地體育股361度（1361）中期純利3.67億元人民幣，按年升9.7%，股價午後大升，收市報1.55元，升24%。

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