支付寶旗下AlipayHK早在7月中獲人民銀行批准在全國範圍內通用的香港電子錢包。AlipayHK行政總裁陳婉真表示，目前正在於全國某些地區測試中，目標是趕在今年底前一次過開通全國所有地區的線下跨境支付功能。

AlipayHK目前有逾200萬用戶，用戶可以自動付款形式，繳交電費、煤氣費及管理費等生活費，陳婉真指，公司正與當局洽談，希望能在年底前可以推出繳交水費的功能，以及新增繳交政府費用（如差餉）的服務。

當被問及最近政治事件有否影響AlipayHK在大灣區的發展部署，陳婉真解釋，公司所作的是長期的部署，而新的項目一直都按計劃進行中，適時會向大家公布。她續指，未留意到AlipayHK最近的交易額有明顯變化，大致與年初相若。

記者：葉子晴

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