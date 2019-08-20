焦炭、焦化產品和精細化工產品綜合生產及供應商中國旭陽（1907）中期純利8.42億元人民幣(下同)，按年增21.4%，每股收益0.221元，派中期期息0.0618元。

集團上市數月即派中期息，亦是行業少有派中期息的股份，董事長兼總裁楊雪崗笑言，不少人問「現金流沒壓力嗎？」，「有壓力，但不大」，會增加一點手續及費用，但好處是不用集中一期派息，投資者也不用等待一年才獲分紅，公司則要力持平衡，公司去年及今年的經營性現金流強勁，各達30多億元。

至於公司近年力拓運營管理服務，楊雪崗形容業務能「抗周期」，去年集團運營管理三家工廠，去年貢獻營業利潤約5000萬，今年會增至六家，今年肯定不低於2億元，此模式將成為業績亮點，2020年運營管理亦會繼續擴張。

他又介紹，行業比較分散，公司作為龍頭企業市佔率也不過百分之一點幾。而近年國家淘汰落後產能，公司則有十多項環保能力等，可以助他們生存，故一些小企業會交由公司運營管理。在運營管理以外，公司則對會研究一些同行，如能符合在工業園區、運輸鐵路要求等多項要求，才會考慮投資或其他機會，這部分將為公司帶來機遇，亦有別於傳統大型企業只集中併購帶來高增長。

上半年集團資本支出約5億元，他預期下半年在投資及收購下資本支出約20億元。

記者：方楚茵