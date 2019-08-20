恒指升2點，收報26294點，成交金額445億元。美股向好升1%，亞洲股市普遍上升但升幅有限，港股表現強勢的仍是以新經濟股、零售股為主。以行業計，強勢的為醫藥、體育用品、啤酒、手機設備以及科技。值得一提的是2線科技股近期大放異彩，平安好醫生（1833）績後持續大升，美國上市的微博、新浪也大漲。

石藥（1093）上半年業績理想，今早股價大漲10.8%。石藥股價表現一直相對落後，主要是集團普藥銷售較多，市場擔心集採新政會對其打擊較大。集團上半年普藥產品銷售就達到26.17億元，增長6.9%。但由於研發藥增長非常強勁，激增55.4%至61.5億元，當中恩必普的銷售收入增長35.9%；抗腫瘤藥品組合的銷售收入增長 194.2%，抵銷了新政帶來的影響。

研發投入持續加大，2019年上半年投入的研發費為9.42億元，同比增加68.5％，約佔成藥業務收入的10.7％。目前在研項目有300餘個，其中小分子新藥40個及新靶點大分子生物藥30個，主要集中在心腦血管疾病，抗腫瘤，糖尿病，精神神經疾病及抗感染領域。

整體來看，市場對於石藥看法正面，新藥的持續應市可支撐未來2至3年的增長，而集團又加大研發投入，亦可為中長線增長帶來持續動力。根據不同券商盈利預測，2020年預測市盈率約15倍至18倍，料尚有重估空間，下一阻力位於16元。

張兆聰

明報首席評論員