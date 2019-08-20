嘉里建設（0683）公布，截至6月底止，股東應佔溢利為35.95億元，同比下跌10%；每股盈利2.47元，中期息每股派0.4元。

集團指，期內錄得投資物業公允價值增加4.52億元，未計入有關因素，純利升103%至31.43億元，主要是因為去年為澳門發展中物業作出11.75億元之減值虧損撥備。

上半年，集團錄得營業額112.25億元，同比升6%，其中內地物業部錄得營業額79.14億元，按年跌5%；本港物業部錄得營業額33.11億元，按年升48.2%，當中本港已落成物業錄得銷售營業額27.17億元，同比升62.9%。

展望未來，嘉里表示香港經濟受一連串不利因素影響，其中包括內地增長步伐放緩，加上貿易緊張及地緣政局 帶來的不確定性，本地營商氣氛轉趨審慎。惟集團對香港市場的長遠前景，特別在進一步減息預期的前提下保持信心。

嘉里建設半日收報29.55元，升2.2%。

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