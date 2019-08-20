港股連升3日近989點後，今早升幅稍為減弱，開市未有隨外圍上升，反而低開35點，其後最多曾跌142點，而升幅最多則只有55點。地產、金融股成為阻礙升幅的主力，相反，內需股則表現強勁。港股半日升2點或0.01%，報26294點，成交金額445億元；國指升50點或0.5%，報10160點。

內需股包括藥、5G、手機設備、手遊、濠賭股表現較為佳。藥股石藥（1093）升10.8%，收報14.36元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）亦升3.73%，收報10.3元；5G相關的中移動（0941）升1.74%，收報67.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點，聯通（0762）亦升1.28%，收報7.91元。

手機設備股舜宇（2382）升6.26%，收報107元、瑞聲（2018）升6.3%，收報39.65元。手遊相關的騰訊（0700）升0.48%，收報338.4元。濠賭股銀娛（0027）升1.02%，收報49.55元。

不過個別內需股則下跌，例如台資的旺旺（0151）跌1.71%，收報6.34元，是跌幅最大的藍籌、美資的金沙中國（1928）跌0.54%，收報36.55元。

特首林鄭月娥今早出席行會前見記者，提出解決問題的方案，不過，受示威影響的股份不升反跌。友邦（1299）跌1.15%，收報77.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點、匯控（0005）亦跌0.95%，收報57.4元，拖低大市23點。

大摩亦出報告唱淡港經濟、恒指、樓價，本地地產股下跌，恒地（0012）跌0.64%，收報39.1元；新地（0016）跌1.59%，收報117.3元；新世界發展（0017）跌1.16%，收報10.26元。

內地首次公布1年期貸款市場報價利率(LPR)，利率4.25%略高過市場預期的4.24%，內銀股下跌，工行（1398）跌1.2%，收報4.92元；建行（0939）跌0.69%，收報5.73元；交行（3328）跌0.38%，收報5.31元；中行（3988）跌0.33%，收報3.01元。

長實集團（1113）提出擬以協議安排方式，以每股現金代價850便士（約80.8港元），收購於英國倫敦交易所上市從事啤酒廠、品牌兼餐廳營運商Greene King集團全部股權，總代價約27億英鎊，相當於約港幣252億元。長實半日收市升0.54%，收報55.35元。

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