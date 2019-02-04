人行今日首次公布1年期貸款市場報價利率(LPR)，人行指，LPR形成機制有利於促進降低企業融資成本，縮小國家調控政策與實體經濟感受之間的落差，但不能替代貨幣政策。

人行指，利率市場化改革就像「修水渠」，目的是讓水流更加暢通，讓水更有效率、更精準流到田間，但水的大小還要看閘門。因此，利率市場化改革不能替代貨幣政策，也不能替代其他政策。

另外，人行貨幣政策司司長孫國峰指，法定準備金率未來有一定的調整空間，但這個空間並不如大家想象的那麼大，重點是完善「三檔兩優」的法定準備金率框架。孫國峰指，目前中國的準備金率平均水平大概是11%，在開發中國家當中相對來說是中等偏低的，如果加上超額準備金，中國總的準備金率和已開發國家相比也是偏低。

孫國峰亦補充指，今次LPR變化對人民幣匯率沒有直接影響，目前中美利差處於舒適區間，對人民幣匯率保持在合理均衡水平的基本穩定充滿信心。孫國峰指，人民幣匯率預期平穩，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。

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