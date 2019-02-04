【大行報告】大摩：預計今年香港GDP將倒退 明年恒指或見17600點
文章日期：2019年8月20日 10:09
大摩發表報告，因應貿易緊張局勢，社會動盪和較高的利率，將香港今年GDP增長預測從1%下調至GDP倒退0.3%，預測第三季GDP將錄得倒退1.5%，是十年低點。
大摩建議，投資者應該採取防守策略，預期恒指和MSCI香港指數的下跌空間繼續超過上升空間，認為恒指在今年晚些時候的「不利情況」 中可能會跌至21500點；將2020年6月恒指在24400點視為基本情況；在全球經濟衰退中，會跌到17600點。
該行認為資金外流情況出現或將港元推至7.85水平，銀行總結餘減少將使銀行同業拆息(Hibor)更為波動。
大摩預計未來9至12個月樓價跌幅可能最多達10%，考慮到香港經濟進一步惡化的壓力和房地產價格的下跌，下調香港地產行業評級至與「大市同步」。預計今年第三季和第四季度新樓銷售將分別下滑13%和8%。
本地地產股當中，傾向資產負債表強勁、股息率高且有潛在回購的公司，看好恒隆地產（0101）、太古地產（1972）、新鴻基地產（0016）。
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