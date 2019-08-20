美股向上，港股ADR則下跌，特首林鄭月娥將於行政會議前會見傳媒，港股今早低開35點或0.14%，報26256點，成交金額17億元；國指今早低開29點或0.29%，報10080點。

石藥（1093）升4.17%，報13.5元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升1.55%，報92元，則是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；潤地（1109）跌2.2%，報31.05元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.12%，報57.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點。

長江實業（1113）提出擬以協議安排方式，以每股現金代價850便士（約80.8港元），收購於英國倫敦交易所上市從事啤酒廠、品牌兼餐廳營運商Greene King集團全部股權，總代價約27億英鎊，相當於約港幣252億元。長實集團開市升3%，報56.7元

復星旅遊文化（1992）董事長、執董兼首席執行官錢建農指出，復星近日在與老牌英國旅遊集團Thomas Cook進行緊密磋商，未有透露預計達成協議時間。他又指，現時公司是否參與重組並無定論，若不參與，公司將以其他方式強化現時旗下旅遊生態系統。開市報8.8元，升5.3%。

惠理集團（0806）公布中期業績，上半年多賺29.1%至2.5億元，不派中期息。同時又宣布回購股份，認為現時價格並未反映內在價值，因此或會行使股份購回權力。開市報4.08元，跌0.24%。

中國神華（1088）公布，今年首七個月，集團錄得煤炭銷量2.56億噸，按年跌1.5%；總售電量870.6億千瓦時，按年減少42.7%。開市跌0.9%，報15.4元

港華燃氣（1083）公佈中期業績，受惠於售氣增加，期內股東應佔溢利按年增長13.89%至7.56億元，與去年一樣，不派中期息。開市報5.55元，升1.8%。

聯通（0762）公布7月份營運數據，移動出賬用戶累計達3.24億戶，淨增數約10.9萬戶，較6月份的2.4萬戶有所回升，而7月份的4G用戶累計達2.43億戶，淨增379.3萬戶，對比6月份4G用戶淨增數303.1萬戶同樣有所回升。開市跌1.66%，報7.68元。

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