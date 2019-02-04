美國總統特朗普早前暗示貿易談判取得進展，美國商務部亦將對華為的制裁再延遲90天，被視為貿易談判的積極跡象。另外，中國貸款市場報價利率(LPR)機制改革、歐洲央行管委Muller稱，歐元區經濟及前景「明顯」惡化，通膨率明顯落後於目標，這可能意味著歐洲央行將不得不加碼刺激措施。消息均利好市氣氛。道指高開134點後，最多曾升336點。

道瓊斯工業平均指數收漲249點，升幅0.97%，報26135點。標普500指數收漲34點，升幅1.22%，報2923點。納斯達克綜合指數收漲106點，或1.36%，報8002點。

家得寶升2.1%，報207.95美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而聯合健康保險跌0.4%，報244.71元，拖低道指6點。

科技股方面，蘋果收市報210.35元，升1.86%，谷歌母公司Alphabet收市報1200.44元，升1.8%，亞馬遜收市報1816.12元，升1.31%，Facebook收市報186.17元，升1.34%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.15%，報373點。德國DAX指數收漲1.33%，報11715點；法國CAC 40指數漲1.34%，報5371點；英國富時100指數收漲1.02%，報7189點。