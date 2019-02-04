長江實業（1113）繼進軍飛機租賃及基建業務後，在進一步在英國進行收購。其提出擬以協議安排方式，以每股現金代價850便士（約80.8港元），收購於英國倫敦交易所上市從事啤酒廠、品牌兼餐廳營運商Greene King集團全部股權，總代價約27億英鎊，相當於約港幣252億元。

是次長實提出的收購價，相當於Greene King於截至今年4月28日止52週期間之除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益4.82億英鎊（相當於約45.79億港元）計約9.5倍企業價值，或如包括於當日利率掉期負債的公平值計約10倍之企業價值。是次收購，可讓Greene King向現有股東每股派息24.4便士（相當於約2.3港元）的末期股息。

該集團指，中國國家領導人習主席於2015年10月訪問英國，最終兩國達成價值400億英鎊的雙邊合作協議，涉及約60個投資項目。期間，時任英國首相卡梅倫招待習主席於當地小餐館品嚐傳統美食炸魚薯條時，卡梅倫為二人點選的飲品正是Greene King集團旗下釀酒廠的一種啤酒產品「Greene King IPA 」（IPA 即 Indian pale ale，為英國特產的淡麥芽啤酒）。