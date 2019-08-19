外界對修定《逃犯條例》引起示威活動的關注度持續上升，《華爾街日報》引述分析師指，港元匯價自七月初以來開始走弱，部分原因是因為資金外流。

報道指，雖然港元拆息保持高於美元拆息，應有利港元上升，不過每港元兌美元在7月初自7.785跌至今日的7.844，瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，儘管港美各有自己的匯率，但仍是令人擔憂是資本外流迹象，而股市下跌可能表明一些人正在向國外轉移資金。

國際銀行轉賬機構TransferWise表示，隨着抗議活動增加，流出香港資金量同樣上升。數個月前，進出香港的資金比例相當穩定，不過8月份客戶每1美元流入本港，同時就有2.64美元流出。新加坡諮詢公司Future-Moves首席執行官Devadas Krishnadas表示，富人和大企業在內等客戶正在將個人和投資移出香港，他指不是因為目前的動盪，而是對金融中心的長期擔憂。

報道又引述市場人士透露，他們不是已將港元換成外幣，就是準備轉換。不過數量只是少數，另有十多位專業人士表示沒有轉走資金。

港元匯價現報7.8431。

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