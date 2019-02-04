復星旅遊文化（1992）公布今年上半年業績，收入大幅上升帶動集團扭虧為盈，純利錄得4.9億元人民幣（下同）。復星旅遊文化董事長、執董兼首席執行官錢建農今日指出，復星近日在與老牌英國旅遊集團Thomas Cook進行緊密磋商，但對進展則三緘其口。他指各方都十分積極，但「任何收購交易談判都是艱苦的」，指公司將堅持其投資原則進行磋商，但未有透露預計達成協議時間。他又指，現時公司是否參與重組並無定論，若不參與，公司將以其他方式強化現時旗下旅遊生態系統。

集團此前發布公告，指其有份持股的Thomas Cook將進行重組，尋求7.5億英鎊的注資，而復星有意獲得其旅行社控股權及航空公司重要少數股權。

被問及Thomas Cook此前業務表現不佳，又是從事近年愈發式微的旅行社業務，集團為何有意加大投資，錢建農則指現時該公司確實面對地緣政治及脫歐的困難，但其旅行社成立已有175年，依然相信其品牌價值。至於Thomas Cook業務方面，他指若旅行社可與其他業務相綜合，提供一站式服務，相信效益將十分明顯，對該行業前景也十分看好。翻查資料，截至今年3月31日，Thomas Cook上半年錄得稅前虧損12.5億英鎊，收入則錄得30.2億英鎊，按年暴跌208%。

【公司業績】復星旅文中期扭虧 賺近5億