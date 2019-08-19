環球經濟不確定性急升，中國海外地區併購意欲大減。羅兵咸永道今日發布報告，今年上半年內地企業向海外併購交易額相較2018年下半年大跌近五成，錄得268億美元。而中國企業（含港澳台）於上半年的併購交易總額較上期亦下跌18%至2640億美元，是十年以來半年期內錄得的最大跌幅。

報告指出，上半年併購交易宗數與上期相若，但交易額大幅降低，顯示期內併購交易主要以中小型為主。報告顯示，內地在海外併購更為謹慎，過去半年在海外進行的大型併購（交易額超過10億美金）由13宗跌至4宗，上半年國企海外併購交易額更跌至過去十年新低。各類交易中，僅有中國於國內（含港澳台）併購交易額錄得小幅上升8%，報告指是受中美貿易戰及國外機遇減少影響，中國進而轉向國內市場。

此外，上半年私募基金併購交易亦數目亦由過千宗跌至580宗，交易額下跌約三分之一。羅兵咸永道交易服務亞太區主管合夥人鮑德暐指出，雖然中國區併購交易大幅減少，但此前交易數量大，卻質素參差，現時反而是回到健康的水平。他又指，看不到中國私募基金併購縮水會影響香港在亞太區作為基金中心的地位。

鮑德暐補充指，由於環球不確定性持續，併購交易雙方對於環球前景或持不同意見，因此定價上難以達成一致，對於全球併購交易都是艱難時期。展望下半年，他指若環球經濟持續惡化，中國併購市場前景仍不樂觀，但受惠國內經濟及國企改革等因素，中國國內策略性併購或許是下半年唯一較為明朗的板塊

記者：馬迪帆

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