國泰（0293）公布，委任吳潔文為香港快運新任行政總裁，即時生效。原行政總裁林紹波則已出任為國泰航空顧客及商務總裁，另外，林紹波亦會同時擔任香港快運主席。

吳潔文曾於國泰航空工作17年，於1999年起於國泰航空集團擔任管理培訓生，並曾在香港，泰國及馬來西亞擔任多項管理要職，包括航務規劃，收益管理和銷售等部門。吳潔文曾擔任國泰航空的航務規劃總監，主理集團的200多架客機和貨機的航班編排、出發及到達時段、航機調配及利潤管理等等。在銷售和收益管理方面，吳潔文亦擁有多年經驗，包括負責貨運銷售及市場發展，以及提升整體航線網絡的收益，亦曾任客運銷售經理，領導香港、澳門及珠三角銷售團隊。

加入香港快運前，吳潔文自2018年7月起出任太古集團業務發展總經理。此前，亦曾擔任阿克蘇諾貝爾太古漆油的董事兼總經理，管理太古與阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）的合資公司，主理多樂士（Dulux）在中國內地和香港生產和銷售漆油。

林紹波表示國泰收購快運後，過渡安排平穩順暢，香港快運續以獨立廉航模式營運，承諾不變。

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