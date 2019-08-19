中國奧園（3883）中期核心純利為24.9億元（人民幣，下同），按年增79%，核心淨利潤率達10.5%；中期純利22.7億元，按年增88%，每股基本盈利0.848元，按年增87%，不派中期息。

提到下半年融資環境看法，陳嘉揚指已全額使用了發改委的額度，今年下半年不會有其他的美元債發行。

集團上半年已支付的買地金額佔當期總合同銷售額25%，集團執董兼高級副總裁陳嘉揚指，仍會按早前公布的400億元，約佔全年合同銷售額的三分之一或四分之一進行，而今年除了併購、招拍掛，亦增加了城市更新的力度，將有一批城市更新項目可以轉化成土儲。

作為舊改強手的奧園，集團披露預期2019財年全年實現首期或全部轉化的舊改項目達到11個，當中包括西半山羅便臣道項目，預計可售建築面積達到289萬平方米，預計可售資源718億元。

集團首七個月的合同銷售額為602.8億元，按年上升33%，已完成全年目標1140億元的53%﹔截至上半年已簽約但未確認的合同銷售額為1390億元，於未來兩年逐步確認。

談到上月集團收購了百年人壽的13.86%權益，成為百年單一最大股東。主席郭梓文指，集團採地產一業為主，再縱向發展，在一些與本業有關連性或大集團的戰略相關業務，像百年與健康生活相關，就會由集團調配、協同資源，由於奧買家、奧園健康等仍在成長，其後再作動態調整。

中國奧園及奧園健康業績對板，前者今日急升9.47%，收報10.4元，曾高見10.46元。奧園健康更先跌後升，收升2.92%，報4.58元，曾高見4.78。

記者：方楚茵

其他報道：

【業績解畫】奧園健康：往後會派中期股息 毛利率目標達40%

【公司業績】港華燃氣純利按年增14%至7.56億

【月度數據】聯通7月份4G用戶淨增379萬戶

【香港數據】失業率升至2.9%遜預期 兩年內首次惡化

【港股收市】恒指午後升幅擴大至622點 收市升557點 成交966億

【採取行動】太陽城反擊澳洲媒體 同時撤出澳洲市場

【股樓齊冧?】星展：倘示威情況惡化 恒指或插水9000點 明年樓價恐跌三成

【國泰風波】大行續予國泰「增持」評級 摩通：冀新管理帶來正面轉變

【A股收市】A股四連揚 滬指漲幅創一個半月高

【專欄】香港「攬炒」難影響中國大局