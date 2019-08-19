港華燃氣（1083）公佈6月底止中期業績，受惠於售氣增加，期內股東應佔溢利按年增長13.89%至7.56億元，與去年一樣，不派中期息。該集團表示，於今年內已增加四個分布式能源項目，5年後天然氣等值用氣量可達8000萬立方米。

該集團指出，上半年度共銷售56.19億立方米燃氣，躍升14%。工業、商業及民用分別售氣32.09億立方米、9.64億立方米及14.46億立方米，分別按年增長16%、11%及11%，佔售氣量57%、17%及26%。總客戶數目達1303 萬戶，比去年年底新增40 萬客戶。受惠於積極推廣以天然氣替代煤，管道燃氣和相關產品銷售業務之營業額按年增長19%至56.19億元；燃氣接駁業務錄得收入8.93億元，按年增加4%，新增綜合接駁客戶20萬戶。

連同前述四個新增分布式能源項目，加上過去已成立的10個項目，港華現已共擁有14 個分布式能源項目。年內其亦成立工程建設施工及項目管理公司卓裕（廣東）工程建設公司

，作為發展工程施工業務之平台，為內外部客戶提供城市燃氣工程項目等諮詢和顧問服務，拓展相關業務領域。。

中國政府於近年一直大力推動內地天然氣之市場化改革，2019年6月更發布《關於規範城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見》，未來可能存在集團城市燃氣項目公司要根據相關政策調整天然氣銷售氣價和工程安裝費收費標準之風險，可能影響城市燃氣企業的短期收益，但長遠有利於在安全管理、品質保證和優質服務方面具有競爭優勢的企業，該集團長期研究作部署，其有信心在未來的市場競爭中佔優。

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