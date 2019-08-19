政府統計處公布，經季節性調整的失業率由2019年4月至6月的2.8%上升至2019年5月至7月的2.9%，市場預期為2.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.0%的水平。各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中餐飲服務活動業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。

翻查資料顯示，對上一次失業率上升已是2017年5月至7月的時段，由3.1%升至3.2%，其後失業率回落，並跌至2018年2月至4月的2.8%，並連續維持了15個時段。

勞工及福利局局長羅致光表示，經季節性調整的失業率微升0.1個百分點仍屬於低水平。大部分行業的人力供求情況保持大致穩定。然而，由於消費市道持續偏軟，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個期間為高。此外，在貿易往來減少下，進出口貿易業面對的壓力增加，其失業率自年初起大致上升。

羅致光預期，由於經濟在未來數月會繼續疲弱，本地勞工市場將無可避免面對更大壓力。政府會密切留意勞工市場的情況。

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