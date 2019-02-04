周末和平示威加上中美貿易憧憬，港股今早高開260點，午後升幅擴大，最多曾升622點，高見26356點，收回恒指熊證數目增加至120隻，約22.4億份街貨，相當於4037張期指，收市升557點或2.17%，報26291點，成交金額966億元，升5%；國指升144點或1.45%，報10109點。

獲納入國指的旺旺（0151）升6.61%，收報6.45元，是升幅最大的藍籌，而同樣獲納入的吉利（0175）升2.03%，收報11.06元。

中央支持深圳建「中國特色社會主義先行示範區」，港澳居民享「市民待遇」，總部在深圳的騰訊（0700）升3.19%，收報336.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻83點。其他深圳相關股亦上升，佳兆業（1638）升14%、深圳控股（0604）升11%、花樣年（1777）升10.2%。

周末和平示威，本地地產股個別發展，九龍倉置業（1997）跌1.45%，收報47.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。恒地（0012）升2.88%，收報39.35元；新地（0016）升2.05%，收報119.2元；新世界發展（0017）跌0.38%，收報10.38元；長實集團（1113）升2.71%，收報55.05元；信置（0083）升1.56%，收報11.74元。

中國LPR形成機制改革產生利率下行預期，內房股上升，獲納入國指的融創中國（1918）升5.1%；潤地（1109）升4.44%，收報31.75元；碧桂園（2007）升5.82%，收報10元；中海外（0688）升3.63%，收報25.7元。內銀股則下跌，工行（1398）升0.4%，收報4.98元；建行（0939）升0.7%，收報5.77元；交行（3328）升1.14%，收報5.33元；中行（3988）升1%，收報3.02元。

富瑞唱好濠賭股，認為受益於更多內地遊客選擇赴澳門而非赴港旅遊，且內地可能還有更多政策支持，金沙中國（1928）升5.15%，收報36.75元；銀娛（0027）升4.7%，收報49.05元。

傳蘋果9月10日出發布新iPhone，瑞聲（2018）升3.76%，收報37.3元；另一藍籌手機設備股舜宇（2382）升5.56%，收報100.7元。

摩通發表報告認為，國泰（0293）高層突然辭職可能令市場產生負面情緒，對股價短期內造成另一次打擊，予目標價13.9元，重申「增持」評級。國泰收報10.7元，升0.94%。

其他報道：

【國泰風波】大行續予國泰「增持」評級 摩通：冀新管理帶來正面轉變

【A股收市】A股四連揚 滬指漲幅創一個半月高

【專欄】香港「攬炒」難影響中國大局

【業績解畫】奧園健康：往後會派中期股息 毛利率目標達40%

【企業動向】民生教育續物色本科院校購併機會

【公司業績】復星旅文中期扭虧 賺近5億

【國泰風波】央視：國泰管理層續換血 人民日報：早知如此何必當初

【公司業績】石藥中期盈利增25% 不派息