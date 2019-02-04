反修例引起的風波持續，不過星展香港及中國內地股票策略師林子津認為，中美貿易戰及人民幣貶值對本港經濟的影響多於示威遊行。該行估計，在經濟及政治不明朗的情況下，將今年底恒指目標由27140點下調至26050點。

該行就本港經濟情況提出三個假設。第一，若示威活動在10月前消散，預計今年底恒指維持26050點，全年香港經濟將錄零增長，樓價則會增長5%。

第二，如果示威活動持續至今年底，該行估計恒指年底將下跌至24400點，全年本港經濟會收縮2.5%，樓價升幅收窄至3%。

第三，假如示威情況惡化及暴力升級，在最壞的情況下，恒指今年底會在16800至21600點波動，經濟會收縮3.8%至5.9%，樓價升1%或跌2%。若情況未有改善，明年恒指會於18100點至23300點上落，而明年樓價較現時跌兩至三成，今年本港GDP將跌3.8%至5.9%。惟林子津提到，分析最懷的情況時，未有明確考慮解放軍或武警干預等因素，亦難以判斷事件發生的可能性。

該行認為，現時本港地產股估值低，現時是低吸的時機，又看好內地教育股、内房股及本港電訊股等。

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