根據博彩業媒體《亞博匯》的報道指，太陽城集團因應澳洲市場需求不足及營運成本高企，將關閉位於澳洲墨爾本皇冠及星億悉尼的賭廳，並且會對澳洲《時代報》採取法律行動，要求其撤回不實報道，甚至尋求賠償「巨額金錢損失」。

有關報道引述太陽城集團發言人指，關閉澳洲兩個貴賓廳，是出於澳洲市場需求不足及運營成本高企而做出的商業決定，但是最近幾個月內，該集團仍在忙於在其他地區開設新的貴賓廳，或擴大其貴賓廳業務規模。當中包括籌備開設馬尼拉雲頂世界的貴賓廳，令其當地貴賓廳數目增至4個。另在柬埔寨金界娛樂城和西哈努克開設兩家貴賓廳，及在澳門擴建星際的貴賓廳面積，及在利澳酒店新增一間貴賓廳。

該報道又指，太陽城駁斥澳洲《時代報》關於行政總裁兼董事周焯華被澳洲內政事務部禁止入境的報道，反指周焯華並無計劃於未來12個月前往澳洲，亦沒有被澳洲當局調查，並於8月12日對《時代報》去信及採取法律行動，要求其撤回「不實報道」，有關報道已構成「巨額金錢損失」，並且保留追究權利。

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