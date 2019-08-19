因反修例運動被推上風口浪尖的國泰（0293），行政總裁何杲（Rupert Hogg，杲音「稿」）及顧客及商務總裁盧家培上星期五突然辭職。摩通發表報告認為，高層突然辭職可能令市場產生負面情緒，對股價短期內造成另一次打擊，但接任者是業界資深人士，亦在國泰工作多年，相信公司能繼續正常運作，新的管理層更可能為公司帶來正面的轉變。

該行認為，香港示威活動持續有機會拖累國泰今年度乘客收益下跌1.5%，乘客運載率亦跌0.5個百分點；另外，中美貿易摩擦仍是不明朗因素，故預期國泰今年貨運收益按年下跌5%，運載率則跌4.8個百分點，跌幅高於上半年的水平。不過，國泰管理層預期下半年業績較上半年為佳，該行亦相信示威屬短暫問題，料公司下半年純利為16.7億元，高於上半年的13.5億元。基於國泰現價相當於市帳率低於0.6倍是不合理的水平，該行下調其目標價4%至13.9元，重申「增持」評級。

中信里昂卻認為，國泰高層辭職短期可以減低所受的政治壓力，但長遠來說則損失兩名好領袖去幫助公司回復盈利能力，特別是現時要應對訪港遊客下跌的時期。該行維持原來的國泰盈利預測，並維持目標價12.4元不變，重申「買入」評級，同時認為國泰現時估值吸引。

國泰現升1%，報10.7元。

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