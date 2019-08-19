中國奧園（3883）旗下的物管公司奧園健康（3662）在今年三月上市後已率先在2018年度作首次派息，2019財年中期雖然並無派息，但首席財務官徐曉東透露，在最近的董事會中管理層曾商討論中期派息問題，相信往後亦會作中期派息，並按全年派息比率40%處理。

問到上市後手頭資金充裕接近十億元，徐曉東表示集團正有一個在華東上海的大健康項目投資，會佔用部分資金；物管則有收併購項目在洽談的，料下半年有一些成績。而主席郭梓寧指，母公司每年增加60-80個地產項目，特別下半年銷售旺季，無論在案場收入或一些在一兩年前銷售項目交付，物管移交上都會增加，令下半年增長更有保證。

至於物業管理分部目標維持全年實現50%在管面積增加，商業營運分部全年開業十個商場，上半年已新開三個商場，兩個試營。下半年開業的七個商場中大部分是第三方項目，目標則是整體6成以上為第三方項目。

集團核心淨利潤在上半年已達8150萬元，按年增長101.2%，已達2018年度核心淨利潤9380萬元的87%；毛利率亦升至新高的39.6%，按年增加3.4個百分點，常務副總裁雷易群表示，全年毛利率會按年提升，並盡量往40%靠攏。

記者：方楚茵