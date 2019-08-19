現時在內地營辦11所學校的民生教育（1569），正待完成購併安徽、河北及江西三所大學，集團主席李學春表示，將物色更多毛入學率低的人口大省內之本科的獨立設置院校，及有條件由專科升格為本科的高等職業院校，作為收購目標。他說，集團尚未動用工商銀行（重慶分行）的意向性融資物及與中金資本合作設立的產業購併基金共200億元人民幣（下同）額度，加上手持現金尚有數億元，因此仍足夠物色更多購併項目。

他指出，隨著內地政策對教育產業市場放開，加上民促法出台可讓學校選擇謍利性經營，雖然目前有個別高等院校學費每年叫價6至8萬元不等，但是更多高等院校年學費只處於1.8萬元，文科更低見1.6萬元，他相信，在老百姓生活水平提升下，學費水平有條件至3萬元。但是具體水平會依所處地區市場而有不同的水平。

在去年5月以基石投資者入股澳洲成峰教育（1752），李學春稱，集團並非纯參與投資，而是在集團的內地本科和成峰合作，例如可讓其專科生，在成峰方面的機構升讀本科，減低學生面對的省級升學門檻影響，雙方的合作計劃，亦剛剛開始。

記者：陳偉燊

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