國泰航空（0293）上周五宣布行政總裁何杲和顧客及商務總裁盧家培辭職後，當日率先公布消息的官媒央視，再以「太古高層震怒：國泰航空後續還將換血」為題報道，文章引述消息人士指，對國泰航空發生的捲入反修例風波，甚至慫恿暴力活動的情況，太古集團高層查實後大為震怒，後續還將對國泰航空管理層進行進一步清理，不容許以某些利益綁架航空公司的聲譽和乘客的安危。

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《人民日報》在微博發表評論，就國泰航空的高層人事變動表示，無論是「切割」或是「危機公關」，都是向正確方向邁進。評論又指，國泰是「早知如此何必當初」，從認錯到糾正錯誤，善於自我「化療」，才能贏得信賴。

此前，太古在公開聲明中表示，對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮。集團堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力，並譴責一切挑戰「一國兩制」方針和基本法權威的非法活動和暴力行為。

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