大昌行（1828）公布，截至六月底止中期業績，純利按年下跌32%至1.88億元，收入按年下跌2.7%至238.21億元。每股盈利為9.97仙，下跌33%。中期息削16%至每股4.23仙。

集團旗下汽車業務仍是主要收入來源，按年上升0.4%至182.42億元，內地汽車業務佔大昌行總收入62.3%，而香港及其他市場則佔14.3%；由於經銷商網絡擴張以及汽車零售策略維持穩健的銷量，大昌行汽車銷售量增加8.8%，但淨溢利下跌19.5%至4.86億元，反映中國內地和香港的市場萎縮以及排放標準變更帶來的毛利率壓力 。

2019年上半年，大昌行繼續開拓豪華車、優質本地品牌及商用車市場的策略，並開設了三家新的4S特約店，當中八成的4S特約店已經營易手車買賣，包括兩家領克店和一家猛獅店。集團表示，正準備在下半年開設另外六家4S特約店，包括賓利、奔馳、奧迪及三家領克店 。

消費品業務方面，收入則下跌11.6%至55.48億元，當中包括食品 、快速消費品、醫療保健及電器產品，分銷超過1,000個品牌及30,000種產品 。

集團預計，經濟增長將持續放緩，市場狀況不穩定及行業政策將繼續影響旗下業績表現。作為汽車和消費品分銷商的商業模式將面臨著由多個因素帶來的挑戰，包括客戶不斷變化的喜好、日益複雜及多樣化的競爭、以及能顛覆市場的科技。

大昌行半日收報2.23元，上升1.4%。