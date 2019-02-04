周末和平示威以及中美貿易談判憧憬，港股今早高開260點後，最多曾升504點，高見26239點，升穿恒指熊證重貨區(25880點至25899點)，半日收回94隻熊證，約19.7億份，相當於3517張期指。

港股半日升482點或1.87%，報26216點，成交金額515億元；國指升136點或1.37%，報10100點。

納入國指的旺旺（0151）升6.45%，收報6.44元，是升幅最大的藍籌，和平示威利好，友邦（1299）升2.57%，收報77.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；不過，地產、零售股未有全部受惠，九龍倉置業（1997）跌2.07%，收報47.2元，是跌幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌1.92%，收報10.22元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

其他本地地產股表現，恒地（0012）升2.75%，收報39.3元；新地（0016）升1.46%，收報118.5元；長實集團（1113）升1.68%，收報54.5元；信置（0083）升0.17%，收報11.58元。

貿易相關股方面，舜宇（2382）升5.24%，收報100.4元、創科實業（0669）升4.64%，收報56.4元、申洲國際（2313）升0.45%，收報110.8元。傳蘋果將於9月10日發布新iPhone，瑞聲（2018）升2.78%，收報36.95元。

中國貸款市場報價利率（LPR）形成機制改革產生利率下行預期，內房股上升，獲納入國指的融創中國（1918）升7.1%，花樣年（1777）升11.9%、雅居樂（3383）升8%，藍籌內房方面，潤地（1109）升3.95%，收報31.6元；碧桂園（2007）升5.61%，收報9.98元；中海外（0688）升3.02%，收報25.55元。

中央支持深圳建「中國特色社會主義先行示範區」，港澳居民享「市民待遇」，佳兆業（1638）升14%、深圳控股（0604）升12.2%。

富瑞唱好濠賭股，認為受益於更多內地遊客選擇赴澳門而非赴港旅遊，且內地可能還有更多政策支持，金沙中國（1928）升5.29%，收報36.8元；銀娛（0027）升4.38%，收報48.9元。

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