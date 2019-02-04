【等待發布】傳9月10日發布新iPhone 引入Apple Pencil
文章日期：2019年8月19日 11:40
近日有傳，從蘋果向開發者發布的最新iOS 13測試版當中，有一個名為「HoldForRelease」(等待發布)的 Home 畫面擷圖，當中見到日曆程式標示著9月10日，星期二。由於近年iPhone 發表會多數都會在 9 月第二個星期二舉行，市場估計屆時將會發布新iPhone，包括 iPhone 11、 iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max。
另外，台灣《經濟日報》引述業內未具名知情人士報道稱，預計將在9月份發布的新iPhone將首度引入Apple Pencil觸控筆。
蘋果相關股份上升，瑞聲（2018）現升2.7%，報36.95元，比亞迪電子（0285）升5.6%、鴻騰（6088）升4.3%、富智康（2038）升3.33%、高偉電子（1415）升2.3%。
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