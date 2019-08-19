沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）再度狙擊內地乳業股澳優（1717）。殺人鯨資本指出，之前澳優發布的澄清公告並無實質回應其指控。該機構發表最新報告指出，澳優在澄清公告中承認，佳貝艾特嬰幼兒配方羊奶粉的乳糖實際上來自牛奶，其宣傳明顯誤導消費者。

該機構亦指，澳優在遭狙擊後第二天舉行投資者電話會議，當時董事長被問到集團現在最大的經銷商佔業務額的情況，董事長表示答不出最大經銷商具體是哪家。殺人鯨資本估計，上述情況只有兩種可能，一種是董事長並不知道澳優最大的分銷商的身份，或他實際上在拒絕回答這個問題，因為他不希望任何人審查澳優和這家分銷商的關係

另外，該機構亦懷疑澳優在ESG報告中作假，其包裝材料使用量與生產量和收入增長並非成正比，其中澳優的包裝材料使用量在2017年下降了41%，而同期披露嬰幼兒奶粉產品生產值增長了37%。

殺人鯨資本亦提到，早前該機構引用海關數據顯示，澳優嬰幼兒配方奶粉在中國區的銷售額虛報52%，惟澳優在澄清公告中沒有提出實質材料反駁。

澳優現報10.98元，跌0.9%。

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