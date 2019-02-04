周末和平示威，加上中美貿易談判憧憬，港股今早高開260點或1.02%，報25994點，成交金額31億元；國指今早高開87點或0.89%，報10052點。

貿易相關股向上，申洲國際（2313）升6.8%，報117.8元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）升3.51%，報98.75元、瑞聲（2018）升1.53%，報36.5元。

友邦（1299）將於周五（23日）開市前公布上半年業績，市場預期作為主要業績指標的新業務價值，按固定匯率計算按年上升16%，至22.67億美元。友邦升1.71%，報77.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點；

聯通（0762）有回吐，跌1.02%，報7.78元，是跌幅最大的藍籌，同時，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

香港周末進行進行和平的示威活動，未有發生大型衝突，政府就維園集會作出回應，發言人表示當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。另外，美國總統特朗普指，如果香港的抗議活動因為美國議員的關切而以暴力收場，美國和中國將更難達成協議。地產股上升，新世界發展（0017）升0.58%，報10.48元；長實集團（1113）升1.49%，報54.4元；恒地（0012）升1.44%，報38.8元；新地（0016）升2.31%，報119.5元；信置（0083）升1.21%，報11.7元。

有人於網上發表《國泰航空集團員工致香港人書》，國泰（0293）開市報10.6元，無升跌。

復星減持青島啤（0168），據銷售文件顯示，復星管理的中國動力基金旗下CMI（China Momentum Investment (BVI) Limited）及鼎睿再保險（Peak Reinsurance Company Limited）減持了青啤H股3000萬股，佔H股已發行量約4.6%，佔總股本的2.2%，涉資約2.01億美元（約15.7億港元）。今次復星沽貨價介乎每股50.86元至51.65元，較上日收市價52.7元拆讓約2至3.5%。外電報道，最終於50.8 6元成交3000萬股H股，青啤開市報52.2元，跌0.9%。

聯邦制藥（3933）發正面盈利提示，未經審核綜合管理帳目，截至6月底止六個月的淨溢利約為2.8億元人民幣，較去年同期9100萬元人民幣，按年增長2.08倍。聯邦制藥開市報4.02元，升2%。

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