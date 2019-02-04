美股三大指數上周五升幅屆乎1.18%至1.64%，港股ADR則升14點或0.06%，報25748點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.66%，折合報328.54元；匯控（0005）升0.28%，折合報56.66元；建行（0939）跌0.22%，折合報5.72元。

今日焦點股份可留意：

香港周末進行和平的示威活動，未有發生大型衝突，政府就維園集會作出回應，發言人表示當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。留意早前受示威活動影響的地產、零售等股份。

另外，美國總統特朗普指，如果香港的抗議活動因為美國議員的關切而以暴力收場，美國和中國將更難達成協議。留意貿易相關股。

有人於網上發表《國泰航空集團員工致香港人書》，留意國泰（0293）表現。

復星減持青島啤（0168），據銷售文件顯示，復星管理的中國動力基金旗下CMI（China Momentum Investment (BVI) Limited）及鼎睿再保險（Peak Reinsurance Company Limited）減持了青啤H股3000萬股，佔H股已發行量約4.6%，佔總股本的2.2%，涉資約2.01億美元（約15.7億港元）。今次復星沽貨價介乎每股50.86元至51.65元，較上日收市價52.7元拆讓約2至3.5%。外電報道，最終於50.8 6元成交3000萬股H股。

聯邦制藥（3933）發正面盈利提示，未經審核綜合管理帳目，截至6月底止六個月的淨溢利約為2.8億元人民幣，較去年同期9100萬元人民幣，按年增長2.08倍。

恒指公司宣布最新的指數檢討結果，恒指成分股沒有變動，國指則剔除5隻，加入5隻，將於9月9日(星期一)起生效。新加入的國指成分股為中國旺旺（0151）、吉利（0175）、復星國際（0656）、中國太保（0966）及融創中國（1918）。被剔除的則有東風汽車（0489）、中國信達（1359）、廣汽集團（2238）、中國華融（2799）及華泰證券（6886）。

新濠國際（0200）向股東發出的私有化通函披露資產總值約3.58億元的香港仔飲食，當中最具價值的為旗下物業珍寶閣的509個車位，估值高達3.1億元，即新濠變相以不足5000萬元成本將該批車位盡歸己有。

友邦（1299）將於周五（23日）開市前公布上半年業績，市場預期作為主要業績指標的新業務價值，按固定匯率計算按年上升16%，至22.67億美元。

陽光100中國（2608）發盈喜表示，預期今年上半年的中期溢利增幅將超過50%，公司去年同期盈利為3.11億元人民幣。

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